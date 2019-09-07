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Собянин: Москва готова к проведению выборов

12:44
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Голосование пройдёт 8 сентября

Мэр Сергей Собянин заявил о готовности столицы к проведению выборов депутатов Мосгордумы. Во время голосования впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно было до 4 сентября подать заявление на сайте mos.ru.

Как сообщил Собянин, на выборах в Мосгордуму более половины всех избирательных участков оборудованы КОИБами.

Должен сказать, что помимо электронного голосования в Москве давно уже существует стандарт голосования, который также включает систему тотального видеонаблюдения всех участков.

Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут 8 сентября в Единый день голосования. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. На 45 мест в Думе претендуют 225 человек.

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