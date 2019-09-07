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Собянин дал старт празднованию Дня города

13:09
  • суббота
  • 07 сентября 2019

В церемонии принял участие Владимир Путин

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт празднованию Дня города. Церемония открытия праздника прошла на ВДНХ. На ней присутствовал президент России Владимир Путин.

"Сегодня действительно главный праздник города - день рождения. Поздравляю Москву! Владимир Владимирович, спасибо огромное за ваше решение о передаче ВДНХ городу. Это действительно правильное и своевременное решение, которое вы приняли несколько лет тому назад", - сказал Собянин, добавив, что столичные власти выполнили поручение президента о возрождении ВДНХ.

В год своего 80-летия ВДНХ переживает новое рождение, став самым популярным местом Москвы. Собянин отметил, что Москва в условиях жесточайшей конкуренции должна быть лидером среди мировых мегаполисов. Сейчас в городе реализуется множество масштабных программ, в том числе увеличение протяженности линий метро, строительство Большой кольцевой линии, центральных диаметров, создаются лучшие в мире системы образования и здравоохранения.

"Должен сказать, что у Москвы всегда были большие амбиции. Москва всегда стремилась быть мировым лидером среди городов", - подчеркнул мэр.

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