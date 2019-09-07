Таинственное происшествие на дне Балтийского моря повергло в шок

Никто не может объяснить случившееся

Немецкие учёные не понимают куда исчезла измерительная станция со дна Балтийского моря. Огромный прибор пропал без вести из закрытой для мореплавания зоны, пишет Der Spiegel со ссылкой на полицию. Там тоже не могут не могут найти ни одного разумного объяснения случившемуся.

От станции весом почти в тонну на дне моря остались лишь оборванные кабели, которые питали её электричеством. Морские животные или шторм не могли стать причиной пропажи ценного оборудования, уверены учёные. Версия с кражей тоже кажется геологам не очень правдоподобной.

Цена обсерватории – 300 тысяч евро, она была установлена в 2016 году для измерения температуры и содержания соли и кислорода в воде.