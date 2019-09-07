Лейтмотивом Дня города стала дружба народов

Праздник стартовал на ВДНХ

Москва с размахом отмечает День города. Улицы охватил грандиозный праздник: полторы тысячи площадок работают в самых разных уголках столицы. Но главные события разворачиваются на ВДНХ. Именно там прошла красочная церемония открытия Дня города. Это был грандиозный концерт и шоу фонтанов, а перед этим горожан с праздником поздравили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Праздник здесь получился двойным. Помимо 872-летия Москвы один из главных символов столицы, выставка достижений народного хозяйства, отмечает 80-летний юбилей. Шесть лет назад ВДНХ передали городу и здесь началась масштабная реконструкция. Владимир Путин, приехавший поздравить москвичей с праздником, отметил как преобразилось не только это место, но и вся столица.

"ВДНХ с успехом возвращает свое основное предназначение, становится общественным, культурным пространством. Москва сегодня не только мегаполис, а по праву достояние России. Мы видим, как преобразилась столица в последние годы. Много сделано благоустроенных общественных пространств. Все улицы, парки столицы гармонично сочетаются и дополняют друг друга", - отметил президент.

Хотел бы поблагодарить мэра Собянина, всех москвичей за слаженную результативную работу.

Сергей Собянин отметил: у Москвы всегда были большие амбиции. И ВДНХ, и другие имиджевые объекты – это только начало. Российская столица должна стать лидером среди мегаполисов мира.

Мы все разные, но нас объединяет любовь к нашему городу, к нашей стране. Да здравствует Москва! Да здравствует Россия!

Артисты на сцене тоже очень разные: от брутальных джигитов до девушек в кокошниках. Основная тематика праздничного концерта - дружба народов. Как когда-то на ВДНХ со всей страны стекались лучшие производители СССР, так сегодня приехали самые колоритные и зажигательные коллективы из стран, чьи павильоны украшают ВДНХ: Абхазии, Азербайджана, Беларуссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана. Но все их номера посвящены Москве.

Фонтан "Дружба народов" наряду с артистами стал полноправным участником праздника. Для него написали сольную программу. Фонтанное шоу состоит из нескольких номеров, о сути которых можно догадаться из названий: веер, радуга, спирали, арка. Чтобы воплотить грандиозную задумку в жизнь, в фонтане установили дополнительные водные системы. Причем, сцену расположили так, чтобы зрители могли одновременно видеть и пируэты артистов и танцы струй, сообщает "ТВ Центр".

Роскошный подарок ко Дню города москвичам сделала погода, порадовав в праздник по-летнему тёплым и ясным днем. Главная праздничная площадка – ВДНХ-тоже не осталась без подарка. Сегодня на ее территории после реставрации открылся один из самых красивых павильонов – Казахстан. Обновленное здание осмотрели Сергей Собянин, Владимир Путин и первый президент Республики Нурсултан Назарбаев. Он прибыл в Москву с рабочим визитом. И сегодня же на ВДНХ открылись дни культуры Казахстана в России.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".