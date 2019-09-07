На Тверской улице в День города установили бассейн для сёрфинга

Москвичей ждёт грандиозная развлекательная программа

На Тверской улице продолжается празднование Дня города. Жителей и гостей города здесь ждут выступления уличных театров, танцоров, оперных и эстрадных певцов. Главная тема праздника в этом году - юбилей ВДНХ. На Тверской открыты четыре тематические площадки, посвящённых символам выставочного комплекса и его истории.

Кроме того, здесь установили восемь спортивных объектов. Есть бассейн для серфинга, скалодром, площадки для паркура, для велосипедистов и роллеров и даже скейт-парк. Стоит тут и макет ракеты "Восток", именно она связана с первым полётом человека в космос.

Приятная новость для полиглотов. Весь день и до позднего вечера на Тверской все желающие могут сыграть в игру "Что? Где? Когда?" Здесь весь день звучит музыка, читают стихи и рэп, дают представления уличные театры.