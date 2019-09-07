35 на 35: Россия и Украина обменялись заключёнными

Сделан первый шаг в налаживании отношений

Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле "35 на 35". Самолёт специального лётного отряда "Россия", на борту которого находятся освобожденные в рамках обмена с Украиной россияне, прибыл в московский аэропорт "Внуково", а в Киеве приземлился АН-148 с украинцами.

"Украина выдала России 35 человек, столько же мы выдали Украине", - сообщила журналистам уполномоченный при президенте по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Известно, что среди освобождённых украинцев есть режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, сообщает ТАСС. Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом активизировалась после избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур началась несколько недель назад. 5 сентября президент Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

В Кремле уже дали положительную оценку прошедшему обмену. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Россию в частности вернулся главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.

"Обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - добавил представитель Кремля.