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"Сделали, что обещали": Зеленский рассказал об утреннем звонке Путину

14:09
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Президент Украины надеется на развитие отношений с Россией

Россия и Украина завершили обмен заключенными по формуле "35 на 35". Самолеты одновременно приземлились в Москве и Киеве. Встречать украинцев в Борисполь приехал сам Владимир Зеленский.

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Комментируя завершение обмена, Зеленский рассказал, что в субботу утром разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский и президент Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на взлетно-посадочной полосе. Его слова приводит "Интерфакс".

Он надеется, что обмен заключенными продолжится. По его словам, украинские власти будут серьезно работать над вторым этапом обмена. Это произойдет в ближайшее время, заверил украинский президент. Кроме того, Зеленский рассчитывает на дальнейшее разблокирование диалога с Россией.

Как сообщает украинское издание "Вести", встречая украинцев в аэропорту "Борисполь", Зеленский символично снял желтые браслеты, которые он носил в поддержку украинских граждан.

Россия и Украина провели обмен заключенными в субботу днем. Из Москвы и Киеве одновременно вылетели самолеты, на борту которых находились по 35 граждан обеих стран. В частности, Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова. В Москву из Киева вернулся главный редактор "РИА Новости. Украина" Кирилл Вышинский.

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