Освобождённый Вышинский заявил о возвращении в Киев

Журналист хочет доказать в суде свою невиновность

Вернувшийся в Россию журналист Кирилл Вышинский готов снова лететь в Киев для участия в судебном процессе. Он хочет доказать, что не виноват в инкриминируемом ему преступлении. "Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность", - сказал Вышинский в эфире телеканала "Россия 24" сразу же после прилёта во "Внуково".

На Украине руководителя портала "РИА Новости Украина" задержали в мае 2018 года и обвинили в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене. 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского под поручительство, это стало первым шагом в процессе возвращения журналиста в Россию.

Сегодня, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В Кремле его уже поприветствовали. "Обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.