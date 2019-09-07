ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Освобождённый Вышинский заявил о возвращении в Киев

14:35
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Журналист хочет доказать в суде свою невиновность

Вернувшийся в Россию журналист Кирилл Вышинский готов снова лететь в Киев для участия в судебном процессе. Он хочет доказать, что не виноват в инкриминируемом ему преступлении. "Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность", - сказал Вышинский в эфире телеканала "Россия 24" сразу же после прилёта во "Внуково".

На Украине руководителя портала "РИА Новости Украина" задержали в мае  2018 года и обвинили в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене. 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского под поручительство, это стало первым шагом в процессе возвращения журналиста в Россию.

Сегодня, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В Кремле его уже поприветствовали. "Обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Главное сегодня
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.