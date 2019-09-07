Опубликован список переданных Киеву украинцев в рамках обмена

Обмен прошел по формуле "35 на 35"

Украина и Россия 7 сентября завершили обмен заключенными. Москва и Киев передали друг другу по 35 человек. Среди освобожденных — главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и украинский режиссер Олег Сенцов.

Информацию о завершении обмена подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рады, что российские граждане вернулись на родину. Полный список выданных Украиной россиян будет опубликован позднее.

Офис Владимира Зеленского также подтвердил сообщения о завершении обмена. Встречая освобожденных украинцев в аэропорту "Борисполь", президент Украины заявил, что он и Владимир Путин сделали "все, что обещали". Тем временем на сайте администрации президента Украины опубликован полный список украинцев, которые вернулись домой.

▪️ Роман Сущенко.

▪️ Олег Сенцов.

▪️ Александр Кольченко.

▪️ Владимир Балух.

▪️ Станислав Клих.

▪️ Николай Карпюк.

▪️ Алексей Сизонович.

▪️ Павел Гриб.

▪️ Эдем Бекиров.

▪️ Евгений Панов.

▪️ Артур Панов.

▪️ Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".

▪️ Юрий Безъязычный, моторист-электрик.

▪️ Андрей Артеменко, старший комендор.

▪️ Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.

▪️ Богдан Головаш, выпускник ИВМС.

▪️ Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

▪️ Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск".

▪️ Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".

▪️ Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.

▪️ Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.

▪️Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

▪️ Владислав Костышин, выпускник ИВМС.

▪️ Андрей опрыскать, моторист-электрик МБАК "Вышгород".

▪️ Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".

▪️ Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".

▪️ Михаил Власюк, моторист-электрик.

▪️ Виктор Беспальченко, комендор.

▪️ Владимир Терещенко, комендор.

▪️ Евгений Семидоцкий, марсовый.

▪️ Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

▪️ Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.

▪️ Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.

▪️ Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.

▪️ Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г / т роты морского командования.