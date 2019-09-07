ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин посетил обновленный павильон Казахстана на ВДНХ

14:44
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Мэр показал павильон Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву

Сергей Собянин в субботу посетил павильон Казахстана на ВДНХ. Мэр Москвы рассказал Владимиру Путину и первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву о ходе реставрации.

Павильон "Казахстан" появился на ВДНХ в 1937 году. Тогда он был деревянным. Новое здание начали строить после войны, уже в 1954 году его открыли. В павильоне размещалась экспозиция "Металлургия", а в начале 90-ых в нем открылись кафе и магазины.

В 2011 году здание передали в долгосрочную аренду на 50 лет Казахстану для создания культурно-делового пространства. Реставрация началась в 2017 году за счет республики. В частности, специалисты восстановили первоначальный архитектурный облик здания с казахскими национальными мотивами, вернули на купол шпиль весом 1,5 тонны. Кроме того, были воссозданы скульптуры казахского поэта Джамбула Джабаева и Героя Социалистического Труда Шыганака Берсиева.

Ожидается, что первый посетителей обновленный павильон примет до конца 2019 года.

Новости по теме
Здание павильона "Казахстан" на ВДНХ
Здание павильона "Казахстан" на ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.