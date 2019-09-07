Собянин посетил обновленный павильон Казахстана на ВДНХ

Мэр показал павильон Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву

Сергей Собянин в субботу посетил павильон Казахстана на ВДНХ. Мэр Москвы рассказал Владимиру Путину и первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву о ходе реставрации.

Павильон "Казахстан" появился на ВДНХ в 1937 году. Тогда он был деревянным. Новое здание начали строить после войны, уже в 1954 году его открыли. В павильоне размещалась экспозиция "Металлургия", а в начале 90-ых в нем открылись кафе и магазины.

В 2011 году здание передали в долгосрочную аренду на 50 лет Казахстану для создания культурно-делового пространства. Реставрация началась в 2017 году за счет республики. В частности, специалисты восстановили первоначальный архитектурный облик здания с казахскими национальными мотивами, вернули на купол шпиль весом 1,5 тонны. Кроме того, были воссозданы скульптуры казахского поэта Джамбула Джабаева и Героя Социалистического Труда Шыганака Берсиева.

Ожидается, что первый посетителей обновленный павильон примет до конца 2019 года.