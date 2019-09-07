Порошенко похвалил себя за освобождение украинцев

Экс-президент уверен, что он вынудил Россию пойти на обмен

Петр Порошенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в субботу, 7 сентября. В своем фейсбуке бывший президент страны назвал это событие "большим и радостным".

"Освобождение украинцев - это великое и радостное событие не только для них самих и их семей, но и для каждого украинца во всем мире. Поздравляем с возвращением домой! Этому рада вся Украина!", - написал он.

Тем не менее, полагает Порошенко, расслабляться Киеву не стоит. Властям и оппозиции предстоит "изнурительная борьба с заклятым врагом Украины". Не забыл экс-президент, с треском проигравший выборы Владимиру Зеленскому, похвалить и себя.

"Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев.", - заявил Порошенко.

Россия и Украина провели обмен заключенными в субботу днем. Из Москвы и Киеве одновременно вылетели самолеты, на борту которых находились по 35 граждан обеих стран. В частности, Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова. В Москву из Киева вернулся главный редактор "РИА Новости. Украина" Кирилл Вышинский.