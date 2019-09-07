ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко похвалил себя за освобождение украинцев

15:10
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Экс-президент уверен, что он вынудил Россию пойти на обмен

Петр Порошенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в субботу, 7 сентября. В своем фейсбуке бывший президент страны назвал это событие "большим и радостным".

Освобождённый Вышинский заявил о возвращении в Киев
Опубликован список переданных Киеву украинцев в рамках обмена

"Освобождение украинцев - это великое и радостное событие не только для них самих и их семей, но и для каждого украинца во всем мире. Поздравляем с возвращением домой! Этому рада вся Украина!", - написал он.

Тем не менее, полагает Порошенко, расслабляться Киеву не стоит. Властям и оппозиции предстоит "изнурительная борьба с заклятым врагом Украины". Не забыл экс-президент, с треском проигравший выборы Владимиру Зеленскому, похвалить и себя.

"Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев.", - заявил Порошенко.

Россия и Украина провели обмен заключенными в субботу днем. Из Москвы и Киеве одновременно вылетели самолеты, на борту которых находились по 35 граждан обеих стран. В частности, Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова. В Москву из Киева вернулся главный редактор "РИА Новости. Украина" Кирилл Вышинский.

Новости по теме
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Журналисты у военного терминала аэропорта Борисполь
Журналисты у военного терминала аэропорта Борисполь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.