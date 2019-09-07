МИД похвалил Зеленского за здравомыслие

Украинские власти показали готовность к компромиссам

Администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам, заявили в российском МИДе после состоявшегося 7 сентября обмена заключёнными между Москвой и Киевом. "В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам", - отметили на Смоленской площади.

За этим позитивным сигналом должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика российско-украинских отношений и реализации Минских соглашений, уверены во российском внешнеполитическом ведомстве.

Человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр.

Россия и Украина сегодня, 7 сентября обменялись заключёнными по формуле "35 на 35". Переговоры о таком масштабном обмене шли три года, сообщила уполномоченный при президенте по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Известно, что среди освобождённых украинцев есть режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм. В Россию же вернулся журналист Кирилл Вышинский, которого на Украине обвинили в государственной измене и поддержке самопровозглашённых республик на юго-востоке страны.