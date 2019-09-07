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Собянин показал Путину новый Дворец водных видов спорта в Лужниках

15:32
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Пока он будет работать в тестовом режиме

Владимир Путин и Сергей Собянин в субботу, 7 сентября открыли Дворец водных видов спорта в "Лужниках". Пока он будет работать в тестовом режиме. Во время визита мэр Москвы рассказал президенту о проделанной работе.

По словам Собянина, старое здание с бассейном не работали и практически развалились. В связи с этим было решено воссоздать комплекс, но уже на современном уровне. Новый дворец напоминает старый, но стал в полтора раза больше.

"Это профессиональный 50-метровый бассейн, рядом два 25-метровых. Есть большой аквапарк. То есть все и для профессиональных спортсменов, и для любителей, и для детей, и для семейного отдыха", - отметил мэр.

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