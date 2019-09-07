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Главное событие "Цветочного джема" пройдет в столице 8 сентября

15:56
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Гости фестиваля смогут создать свой цветник

День города в эти выходные отмечают на почти 1,5 тысячи площадках столицы. Не стал исключением и фестиваль ландшафтного искусства "Цветочный джем". Для гостей подготовлена развлекательная программа: мюзиклы, концерты, мастер-классы, кулинарные баттлы и хореографические зарисовки-перформансы.

На площади Революции гости фестиваля смогли увидеть наряды из живых цветов. Продолжаются также экскурсии, посвященные московским паркам, садам, бульварам и скверам. В рамках самого фестиваля москвичи и гости столицы увидят 42 дизайнерских сада, созданные ведущими мастерами из 11 стран. 

Самое масштабное мероприятие фестиваля "Цветочный джем" пройдет 8 сентября. Это конкурс любительских цветников. Гости фестиваля смогут создать собственные цветники с помощью профессиональных садовников. Для участия необходимо зарегистрироваться.

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