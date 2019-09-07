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Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

16:02
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Им оказался уроженец Средней Азии

Полиция задержала подозреваемого в нападении на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец Средней Азии 1983 года рождения, сообщает РИА Новости.

В ночь с 5 на 6 сентября человек в маске проник в дом Памфиловой и пытался ударить её электрошокером. Глава Центризбиркома не растерялась и с помощью стула и крика выгнала незваного гостя. Утром Памфилова прибыла на международную конференцию по цифровизации избирательных процессов и заявила, что чувствует себя нормально.

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьёзным преступлением и заявил о  необходимости предоставления ей государственной охраны.

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