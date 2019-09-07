В Москве стартовал концерт-марафон "Наши в городе"

На проспекте Сахарова два дня будет звучать рок-музыка

В Москве стартовал масштабный рок-фестиваль "Наши в городе". Он проходит на проспекте Академика Сахарова.

В течение двух дней со сцены будут выступать известные российские музыканты и коллективы. В субботу гости фестиваля услышат: "Альянс", "Мураками", "Ундервуд", "7Б", "Горшенев", Zdob si Zdub, "Секрет", "Нейромонах Феофан", "Ва-Банкъ", Найк Борзов, Вадим Самойлов. В воскресенье для москвичей споют "Несчастный случай", Валерий Сюткин, "СерьГа", Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина, Алексей Белов, "НАИВ", "Слот", "Ария", "Пилот" и Гарик Сукачев.

Кроме того, в рамках фестиваля посетителей ждут открытые тренировки, трюки на мотоциклах и автовыставка. Для детей будут работать батутная арена, карусели и надувные горки.