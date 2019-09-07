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Украина и Донбасс обсудят обмен "всех на всех" в сентябре

16:40
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Переговоры пройдут в Минске

18 сентября в Минске пройдёт очередное заседание Контактной группы по Украине и на нём стороны обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате "всех на всех", сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Также на встрече пойдёт речь об окончательном разведении сил и средств на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.

Если сторонам удастся договориться об обмене, то полностью будет выполнен один из ключевых пунктов Минских соглашений. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев, в том числе и тех, кто находится в тюрьмах в Крыму.

Сегодня, 7 сентября сделан важный шаг для нормализации отношений между Россией и Украиной: сторонам удалось произвести первый масштабный обмен заключёнными. Он прошёл по формуле "35 на 35". В частности, в Москву вернулся обвиняемый на Украине в госизмене журналист Кирилл Вышинский, а в Киев – режиссёр Олег Сенцов, приговорённый в России по статье "терроризм" к 20-летнему заключению.

 

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