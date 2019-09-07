Трамп отреагировал на обмен заключёнными между Россией и Украиной

Глава Белого дома поздравил обе страны

"Очень хорошие новости", - так отреагировал на информацию об обмене заключённых между Россией и Украиной американский президент. Дональд Трамп, как обычно, у себя в Twitter дал оценку важному событию.

"Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!" - написал глава Белого дома.

7 сентября Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Это стало первым шагом к налаживанию российско-украинских отношений. Среди тех, кто вернулся в Москву был журналист Кирилл Вышинский, обвиняемый на Украине в госизмене. Он больше года провёл в следственном изоляторе. А в Киев был доставлен режиссёр Олег Сенцов, которого в России приговорили к 20-летнему заключению за подготовку теракта.