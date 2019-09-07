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Напавший на Памфилову мигрант искал в её доме еду

18:47
  • суббота
  • 07 сентября 2019

С задержанным работают следователи

Мигрант, напавший на Эллу Памфилову, скорее всего, залез в её дом в поисках еды. Подозреваемым в нападении на главу Центризбиркома оказался приезжий из Казахстана без документов, жилья и средств к существованию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Мужчина жил в шалаше неподалёку от посёлка, где совершил преступление.

Вечером 7 сентября СКР сообщил, что с задержанным работают следователи. Причем ещё до задержания следствием были оперативно получены сведения и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к налёту на дом Памфиловой.

В ночь с 5 на 6 сентября человек в маске проник в дом руководителя ЦИК и пытался ударить её электрошокером. Глава Центризбиркома не растерялась и с помощью стула и крика выгнала незваного гостя.

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Элла Памфилова
Элла Памфилова
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