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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

17:54
  • суббота
  • 07 сентября 2019

В церемонии участвовали ветераны

В День города мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к монументам городов-героев у Кремлёвской стены. В церемонии приняли участие столичные депутаты, представители исполнительной власти, ветераны и молодёжь.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли корзины с цветами и три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей, украшенных цветами и опоясанных красными лентами. Венки установили перед Вечным огнём у Могилы Неизвестного солдата, а цветы возложили к монументам в честь городов-героев и городов воинской славы.

Участники церемонии почтили память погибших за Родину воинов минутой молчания, затем прозвучал гимн России. Традиция возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в памятные дни и государственные праздники существует ещё с советских времён.

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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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