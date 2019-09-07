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Собянин принял участие в праздничных гуляниях в честь Дня города

17:39
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Мэр поздравил москвичей с праздником

Сергей Собянин присоединился к гуляющим по Тверской улице москвичам и  поздравил их с Днём города. "С днем рождения, город. С праздником вас", - сказал мэр. В первой половине он принял участие в церемонии открытия Дня города на ВДНХ, затем вместе с президентом Владимиром Путиным побывал в Лужниках и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

7 и 8 сентября Москва широко отмечает День города. Основные торжества проходят на Тверской улице и на ВДНХ. Лейтмотивом праздника стали дружба народов и 80-летие главной выставки страны.

В праздничные дни Тверскую и соседние улицы украсили восемь спортивных объектов – большой бассейн для сёрфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для паркура, скейт-парк, зона для выступлений на  самокатах, зиплайн- и хайлайн-трассы, а также роллердром для фристайл-слалома.

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