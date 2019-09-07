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Россия и Молдавия договорились о снижении цены на газ

19:45
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Кишинёв рассчитывает на скидку с 1 октября

Российский газ для Молдавии с 1 октября станет дешевле. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон после встречи в Москве с Владимиром Путиным.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что стороны близки к окончательным договорённостям по газу. По его словам, осталось согласовать заключительные нюансы на экспертном уровне, сообщает ТАСС.

Сейчас Кишинёв покупает российский газ у "Газпрома" по договору 2008 года. Согласно документу, цена зависит от цен нефти на мировых рынках. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером  Дмитрием Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.

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