Россия и Молдавия договорились о снижении цены на газ

Кишинёв рассчитывает на скидку с 1 октября

Российский газ для Молдавии с 1 октября станет дешевле. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон после встречи в Москве с Владимиром Путиным.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что стороны близки к окончательным договорённостям по газу. По его словам, осталось согласовать заключительные нюансы на экспертном уровне, сообщает ТАСС.

Сейчас Кишинёв покупает российский газ у "Газпрома" по договору 2008 года. Согласно документу, цена зависит от цен нефти на мировых рынках. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером Дмитрием Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.