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Путин высоко оценил развитие столицы за последние годы

19:25
  • суббота
  • 07 сентября 2019

Президент выступил на открытии торжеств по случаю Дня города

Президент России Владимир Путин высоко оценил развитие Москвы. Об этом он сказал в своём выступлении на торжественном открытии празднования 872-летия Москвы на ВДНХ. Глава государства отметил, что в столице много сделано для создания комфортной, деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств.

Мы видим, как преобразилась столица за последние годы - это просто очевидный факт. Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль - нашу Москву, которую мы все любим и которой по праву гордимся.

Президент особо выделил реконструкцию легендарной Выставки достижений народного хозяйства, которая в этом году отмечает 80-летие. "ВДНХ с успехом возвращает своё основное предназначение, становится крупнейшим экспозиционным, музейным, культурным, просветительским общественным пространством, подтверждает непреходящую значимость Москвы как созидательного и объединяющего центра", - сказал Путин.

Президент поздравил москвичей с праздником и поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина, всех москвичей за слаженную, результативную работу. "Так держать, дорогие москвичи!" – подытожил президент.

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