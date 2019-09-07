В праздновании Дня города уже приняли участие свыше 1,7 млн человек

В Москве открыты десятки праздничных площадок

В Москве продолжают отмечать 872-й день рождения города. Праздничные мероприятия организованы во всех округах столицы. К 17 часам субботы в них приняло участие свыше 1,7 миллиона человек. Главные торжества проходят на Тверской улице, которая стала пешеходной. Центральные площадки по состоянию на 17:00 посетили 900 тысяч человек.

Темой празднования Дня города в этом году стал 80-летие ВДНХ. На Тверской появились четыре площадки, посвященные ключевым символам и истории выставки: "Рождение легенды", "Программа Возрождения", "Место встречи" и "Новая эра". Здесь с утра и до вечера проходят выступления популярных музыкантов и артистов уличных театров.

В парках Москвы уже побывали полмиллиона человек. Здесь прошли бесплатные концерты, спектакли, танцевальные флешмобы, спортивные игры и мастер-классы. В Парке Горького проводят сразу три крупных фестиваля – музыкальный, фестиваль изобретений и креатива Maker Faire и фестиваль "Вместе ярче" о важности экономии энергии.

Церемония открытия Дня города прошла на ВДНХ. В ней приняли участие президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В 21:00 на 30 столичных площадках будет дан праздничный фейерверк.