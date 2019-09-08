Единый день голосования стартовал в России

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах, в Москве избирают депутатов Мосгордумы

Сегодня в России — единый день голосования, сообщает ТВЦ.RU. Выборы разного уровня пройдут во всех 85 регионах страны. В 16 субъектах избирают губернаторов. Первыми участки открылись в Приморье. На выборы уже пришли и жители Хабаровского края. Там определится состав новой думы.

В 17 регионах выбирают глав администраций. Впервые избирателям предоставляется возможность голосовать на выборах высших должностных лиц, находясь за пределами региона, на цифровых участках в Москве. В органы местного самоуправления избираются пять тысяч глав и депутатов. В 13 регионах - это парламентарии заксобраний. Также состоятся довыборы в Государственную думу по 4 одномандатным округам.

Москвичи сегодня проголосуют за думу 7 созыва. В депутаты столичного парламента выдвинуты 233 кандидата, из них 171 - представители партий и 62 - самовыдвиженцы.