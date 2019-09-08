Кремль раскрыл подробности звонка Зеленского Путину

Президенты двух стран позитивно оценили обмен заключенными

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны дали позитивную оценку освобождению и передаче лиц, задержанных на Украине и в России, сообщает "ТВ Центр".

Президенты пришли к выводу, что эта акция будет иметь большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений. Главы государств отметили важность соблюдения режима прекращения огня и разведения сил на линии соприкосновения противоборствующих сторон.

Также речь шла о дальнейших шагах в рамках минских договорённостей. Обсудили и предстоящий саммит "нормандской четвёрки". Владимир Путин отметил, чтобы встреча была результативной, нужно продолжать всестороннюю подготовительную работу. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.