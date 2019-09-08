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Смертоносный ураган "Дориан" обесточил Канаду

07:56
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Без света остались почти полмиллиона человек

Почти 500 тысяч человек в Канаде остались без электричества. До страны из США добрался ураган "Дориан". Основной удар пришёлся на провинцию Северная Шотландия, передает "ТВ Центр". Там повалены сотни деревьев, затоплены улицы. В одном из городов на дом рухнул строительный кран. Высота волн у берега достигает 12 метров.  Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. Все аварийные и спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.

А в США продолжают устранять последствия стихии. В Северной Каролине ураган вызвал торнадо, из-за которого были повреждены сотни домов. В Джорджии и Южной Каролине без света остаются более двухсот тысяч человек. 

Наибольшие разрушения "Дориан" принес на Багамские острова. 43 человека погибли, десятки тысяч зданий повреждены или разрушены. Свою помощь Багамам направили США и Канада.

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