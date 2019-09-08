Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

Их передали врачам

На аэродроме Чкаловский накануне вечером приземлился спецборт из Сирии. Четверых российских детей, вернувшихся на родину, сопровождала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает "ТВ Центр".

Дети, отцы которых воевали на стороне террористов, родились в тюрьмах Сирии. Все эти годы они находились в лагере Аль-Холь, расположенном на неподконтрольной Дамаску территории. По прибытии в столицу детей доставили в Московский национальный центр здоровья. Там врачи проведут их полное обследование. После этого девочка поедет в Дагестан, а трое мальчиков - в Чечню. Их готовы забрать родственники. По словам Анны Кузнецовой, работа по возвращению наших детей из Сирии продолжится.

"Мы смогли договориться о том, что работа по возвращению детей, граждан Российской Федерации, теперь будет стабильно развиваться и продолжаться на территории Сирии и временно неподконтрольных территорий официальным властям Сирии. Кроме этого, будет вестись работа на территории Дамаска. Мы будем искать детей, будут туда направлены официальные запросы в Министерстве иностранных дел. Мы с ними уже провели на эту тему переговоры", - заявила она.