ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

08:05
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Их передали врачам

На аэродроме Чкаловский накануне вечером приземлился спецборт из Сирии. Четверых российских детей, вернувшихся на родину,  сопровождала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает "ТВ Центр".

Дети, отцы которых воевали на стороне террористов,  родились в тюрьмах Сирии. Все эти годы они находились в  лагере Аль-Холь, расположенном на неподконтрольной Дамаску территории. По прибытии в столицу детей доставили в Московский национальный центр здоровья. Там врачи проведут их полное обследование. После этого  девочка поедет в Дагестан, а трое мальчиков - в Чечню. Их готовы забрать родственники. По словам Анны Кузнецовой,  работа по  возвращению наших детей из Сирии продолжится. 

"Мы смогли договориться о том, что работа по возвращению детей, граждан Российской Федерации, теперь будет стабильно развиваться и продолжаться на территории Сирии и временно неподконтрольных территорий официальным властям Сирии. Кроме этого, будет вестись работа на территории Дамаска. Мы будем искать детей, будут туда направлены официальные запросы в Министерстве иностранных дел. Мы с ними уже провели на эту тему переговоры", - заявила она.

Новости по теме
Ребенок
Ребенок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.