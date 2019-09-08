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В Москве начались выборы депутатов Мосгордумы

08:11
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

В городе работают более 3,6 тысячи участков

По всей стране 8 сентября проходят выборы различного уровня. В столице выбирают депутатов городского парламента.

Ровно в 8 утра в городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков — 3440 по месту жительства и 162 - в местах временного пребывания граждан. Еще семь участков, где голосуют сотрудники Росгвардии, по просьбе его командования, открылись в утра.

В депутаты столичного парламента выдвинуты 233 кандидата, из них 171 - представители партий и 62 - самовыдвиженцы. В трех округах впервые проходит эксперимент по электронному голосованию. В эксперименте принимают участие округа №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное.

На участках будут работать около 4,5 тыс. наблюдателей от Общественной палаты города. Наблюдать за выборами в Мосгордуму будут также международные наблюдатели из 50 стран, передает агентство "Москва".

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