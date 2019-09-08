Выборы в МГД: за первые 45 минут проголосовали 15% электронных избирателей

Эксперимент проходит в трех округах столицы

Явка на электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы за первые 45 минут выборов составила 15%. Об этом в своем твиттере сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Явка в э-голосовании на 8:45 - 15% — Алексей Венедиктов (@aavst) September 8, 2019

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проходят в Единый день голосования 8 сентября. В списке кандидатов — 225 человек.

В городе работают более 3,6 тысячи избирательных участков. В трех округах столицы впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.