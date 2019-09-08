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Нурмагомедов задушил американца Порье и защитил титул

09:49
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Бой продлился три раунда

Российский боец Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

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Жарко было на ринге в Абу-Даби и в прямом и в переносном смысле - поединок проходил при +30. В итоге, в третьем раунде Хабиб применил удушающий прием, поставив точку в бое.

Это уже 28-я победа Нурмагомедова подряд, он ни разу не проиграл. Большая часть зрителей  на 18-тысячной арене поддерживала российского спортсмена. Болел за соотечественника и весь Дагестан. Сначала у телевизоров или больших экранов, а затем жители нескольких городов вышли праздновать на улицы.

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