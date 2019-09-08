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Кто наблюдает за выборами в Москве

11:27
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

В столице работает специальный Общественный штаб

Сегодня, в Единый день голосования в столице выбирают депутатов Мосгордумы. За тем, чтобы голосование проходило без нарушений, следит Общественный штаб наблюдения за выборами. Его сотрудники просматривают видео с камер, установленных на участках, следят за соцсетями и готовы реагировать на любое обращение.

Наблюдатели от всех партий, представители Общественной палаты, журналисты, волонтёры, иностранные делегации - в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами все заняты делом и внимательно следят за ходом голосования.

Штаб работает уже не в первый раз. Свою эффективность он показал на выборах мэра Москвы и депутатов Госдумы. С каждым годом контроль становится все серьёзней. Сегодня на всех участках работают порядка шести  тысяч наблюдателей, больше половины обучались именно здесь, сообщает "ТВ Центр".

Есть ещё и мобильные группы. В их составе представители Общественной палаты, юристы и журналисты, которые готовы выдвинуться в любую точку Москвы, чтобы на месте разобраться в спорной ситуации. Работает колл-центр. Все активнее применяется система видеонаблюдения. Специально обученные сотрудники штаба, для которых выделили отдельный большой зал, следят за происходящим на экранах.

"Каждый наблюдатель контролирует 115 участков. В случае, если возникает нестандартная ситуация, ребята могут сообщить нам и мы можем вернуть назад, прокрутить эту ситуацию", - сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

В Москве проводится эксперимент с дистанционным электронным голосованием, поэтому здесь заработал и Электронный штаб. Система себя хорошо зарекомендовала и во время предварительных тестов. Иностранные наблюдатели и представители  дипломатических миссий, проявляют большой интерес к эксперименту. Его итоги ещё предстоит подвести.

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Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы
Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы
Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы
Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы
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