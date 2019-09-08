Врачи не нашли патологий у доставленных из Сирии детей

Они проходят обследование в Москве

В Москву спецбортом доставили ещё одну группу российских детей, которые родились в сирийских тюрьмах. Их сопровождала уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. Сначала девочку и трех мальчиков обследуют врачи, а потом их заберут родственники.

Несколько лет назад их отцы уехали из России в далекую Сирию воевать на стороне боевиков. Сами погибли, а матери оказались в тюрьмах под Дамаском. Там же, в бараках, появились на свет и они. Четверо юных россиян. Для которых ужасы лагерной жизни закончились и начинается дорога домой.

Дети ещё не знают, какие они - горы в родных Дагестане и Чечне, как выглядят родственники, которые с нетерпением ожидали их прилёта в Москву. Не догадываются и о том, что их поиски и освобождение - результат очень долгой, тяжёлой и порой опасной работы, проделанной десятками дипломатов, военных, госслужащих России и Сирии.

"Два года дети не выходили из здания, и сегодня мы ехали в автобусе, изучая цвета и самая младшенькая говорила: "В окно тюрьмы мы видели только дерево, машину и мужчин", - рассказывает Анна Кузнецова.

В тюрьмах не было нормальной еды, там царили холод и антисанитария. Поэтому в Москве детей сразу доставили в медицинский центр для обследования и реабилитации. Самые маленькие всё ещё испуганы, старшие уже чуть освоились и даже улыбаются. Но врачи всё равно придерживают их за руки и говорят, чтоб не боялись.

Директор Национального исследовательского медицинского центра здоровья детей Андрей Фисенко сообщил, что первый осмотр детей уже проведён и серьёзных отклонений от нормы врачи не нашли. "Дети перенесли тяжёлую психологическую травму за время пребывания в местах заключения и, по нашим рекомендациям ,этих детей будут наблюдать, лечить и социализировать", - сказал медик.

Впрочем, лучшее лекарство сейчас, говорят взрослые, это любовь и забота родственников. Им помогут оформить опекунство, а детям сделают новые документы. По словам Кузнецовой, возвращение четверых маленьких россиян это только начало большой совместной работы. В Сирии, в том числе, в лагере Эль Холь, который контролируют США и поддерживаемые ими группировки боевиков, остаются более 200 российских детей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".