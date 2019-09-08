Джонсона обвинили в политическом вандализме из-за "Брекзита"

От премьера отворачиваются соратники

В Британии не стихают страсти вокруг "Брекзита". 7 сентября в стране прошли многотысячные акции протеста. Жители Лондона, Манчестера, Белфаста, Оксфорда и многих других городов требовали отменить решение премьер-министра Бориса Джонсона, поддержанное королевой о каникулах Палаты общин.

Не обошлось и без стычек с полицией, но правоохранителям удалось не допустить серьёзных беспорядков. И как стало известно, из-за разногласий с Джонсоном свой пост покидает министр труда Амбер Радд, она также выходит из рядов Консервативной партии, сообщает "ТВ Центр".

По её словам, это решение она приняла после акта политического вандализма, который совершил премьер, исключив из партии несколько парламентариев, выступивших против его позиции по выходу страны из Евросоюза.