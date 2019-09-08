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В Москве прошёл товарищеский матч по регби "Россия-Ирландия"

11:18
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

20 сентября в Японии стартует Кубок мира

В Москве прошёл товарищеский матч по регби между Россией и Ирландией. Это была последняя игра нашей сборной в преддверии Кубка мира. Состязание было очень быстрым по темпу и психологически непростым - двое спортсменов не смогли участвовать из-за травм, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на то, что нашим регбистам не удалось одолеть команду профессионального клуба, сборная показала неплохие результаты и сможет учесть все ошибки. Кубок мира стартует в Японии 20 сентября.

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