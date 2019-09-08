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Куда сходить на День города в Москве 8 сентября

11:51
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Концерты, мастер-классы и фестивали

Москва продолжает отмечать День города, гуляния проходят во всех районах столицы. Но главный центр праздника - Тверская улица и масштабная программа на четырёх тематических площадках, каждая из которых посвящена символам ВДНХ. Главная выставка страны в этом году отмечает 80-летие.

Площадки растянулись по всей улице. Более 30 арт-объектов расскажут о символах и эпохах в истории выставки. На Тверской впервые – "Рабочий и колхозница, фонтан "Золотой колос", павильон "Земледелие". Всё вместе это называется - "Рождение легенды".

На Тверской работают и площадки, где будут проходить различные мастер-классы. В мастерской декоративных работ можно создать мини-картины в мозаичной технике. Сегодня здесь попытаются собрать огромное панно виде карты ВДНХ: три метра в длину и полтора в высоту.

Ещё сегодня Москва танцует и поёт. Поклонная гора отпразднует День города грандиозным музыкальным фестивалем, где выступят звёзды отечественной эстрады. В честь праздника для зрителей они исполнят свои лучшие песни и любимые хиты. А на Манежной площади можно увидеть необычные спектакли и перформансы, которые приготовили уличные артисты.

На проспекте Академика Сахарова будет по-настоящему жарко и громко. Там проходит двухдневный марафон "Наши в городе". На сцене самые известные российские рок-группы. Праздновать будут и в парке "Зарядье", здесь обещают устроить театрализованный карнавал. А вечером можно будет посмотреть грандиозную постановку "Кармен", она объединит в себе сразу несколько жанров: оперу, балет и драматическое искусство, сообщает "ТВ Центр".

А накануне, 7 сентября праздничные гуляния в честь Дня рождения Москвы  продолжались до самого вечера. Для гостей работали более полутора тысяч площадок по всему городу.

В парке "Сокольники" прошёл международный шляпный парад. Участники постарались и вложили всю фантазию в создание головных уборов. В саду "Эрмитаж" можно было посмотреть постановки 14 столичных театров. В спортивном парке "Красная Пахра"  прошёл фестиваль народных ремёсел. Гости познакомились с традициями регионов России и других стран.

А в консерватории Академический ансамбль песни и пляски войск Росгвардии дал благотворительный концерт. Со сцены звучали знакомые всем композиции о нашей родине.  На Поклонной горе состоялся грандиозный концерт с участием любимых звезд. На сцену вышли Тамара Гвердцители, Жасмин, Витас, Анита Цой, Алексей Воробьёв. Посмотреть их выступление и поздравить Москву с днём города пришли 60 тысяч человек. Канал "ТВ Центр" вёл праздничную трансляцию.

По традиции, завершили торжества красочные салюты и фейерверки. Небо над столицей озарили более 70 тысяч разноцветных залпов.

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