В Москве явка на электронное голосование к девяти утра превысила 21%

Эксперимент проходит в трех округах

Явка на электронное голосование на выборах депутатов в Мосгордуму по данным на 9:00 составила 21,6%. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

"Округ №1 - 25%. Округ №10 - 20,3%. Округ №30 - 18,7%", - следует из сообщения.

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проходят в Единый день голосования 8 сентября. В списке кандидатов — 225 человек.

В городе работают более 3,6 тысячи избирательных участков. В трех округах столицы впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.