В Москве все избирательные участки для голосования приступили к работе

За выборами следят международные наблюдатели

Более 3,6 тысячи избирательных участков для голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва открылись в 8:00. Кроме того, семь участков начали работу в 6:00, чтобы сотрудники Росгвардии имели возможность реализовать свое избирательное право.

На участках организовано тотальное видеонаблюдение. Камеры появились и с внешней стороны участковых избирательных участков, что поможет минимизировать число нарушений. Помимо этого, на выборах не менее двух тысяч избирательных участков будут оборудованы комплексами по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ).

Протоколы участковых избирательных комиссий обеспечены QR-кодами, что позволяет максимально оперативно и безошибочно вводить информацию в систему ГАС "Выборы". Также в Москве впервые проходит эксперимент по электронному голосованию, в нём принимают участие три округа.

На участках будут работать около четырёх с половиной тысяч наблюдателей от Общественной палаты города. Следить за выборами в Мосгордуму будут также международные наблюдатели из 50 стран.

В этом году выборы в Мосгордуму совпадают с Днём города. На избирательных участках создана праздничная атмосфера.