"Надеюсь, человек порядочный": Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Президент посетил избирательный участок в здании РАН

На выборах депутатов Московской городской думы уже проголосовал Владимир Путин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Глава государства прибыл на избирательный участок в здании Российской академии наук, именно туда президент приезжает во время избирательных кампаний начиная с двухтысячного года. Владимир Путин прошел традиционную процедуру регистрации и опустил бюллетень в электронное устройство для подсчета голосов, которыми оборудованы более половины участков Москвы.

Журналисты поинтересовались, знает ли Путин лично кандидата, за которого отдал свой голос. Президент ответил отрицательно.

"Надеюсь, что это хороший, порядочный человек", - сказал президент.