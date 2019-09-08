К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%

Онлайн-голосование проходит в трех экспериментальных избирательных округах

Явка на электронное голосование на выборах депутатов в Мосгордуму, по данным на 10:00, составила почти 40%. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

Онлайн-голосование проходит в трех экспериментальных избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проходят в Единый день голосования 8 сентября. В списке кандидатов — 225 человек.

В городе работают более 3,6 тысячи избирательных участков. В трех округах столицы впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.