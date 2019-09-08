Глава МГИК: явка на выборах в Москве к 10 утра составила 2%

В городе работают более 3,6 тысячи участков

В Москве проходят выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. По данным на 10 утра, явка составила 2%, рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее о явке на электронное голосование отчитался Алексей Венедиктов. По состоянию на 10:00 она составила почти 40%.

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проходят в Единый день голосования 8 сентября. В списке кандидатов — 225 человек.

В городе работают более 3,6 тысячи избирательных участков. В трех округах столицы впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.