За полярным кругом нашли пропавший месяц назад вертолёт

Воздушное судно сгорело

Рядом с Дудинкой в Красноярском крае местные жители нашли обломки пропавшего месяц назад вертолёта Ми-2. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили останки двух человек, они сгорели.

"Два тела обнаружены, останки тел. Воздушное судно полностью разрушено, сгорело", - сказал собеседник ТАСС в местном управлении ведомства.

Специалистам предстоит установить, является ли обнаруженный вертолёт воздушным судном, пропавшим в августе после вылета в Дудинку из Нового Уренгоя. Вертолёт отправился в полёт без согласования с наземными службами 11 августа, его маршрут был неизвестен. На борту находились три человека.