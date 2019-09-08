"Очень важный день": Собянин отдал свой голос на выборах

Мэр призвал москвичей прийти на избирательные участки

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и призвал всех москвичей отдать свои голоса за кандидатов. Мэр пришёл на избирательный участок в школе на улице Николаева в Пресненском районе.

"Сегодня в Москве очень важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные", - сказал Собянин.

Мосгордума во многом определяет судьбу столицы и каждого горожанина. Поэтому важно самим прийти, проголосовать, никому не передоверять это важное дело.

Сегодня, в Единый день голосования в Москве проходят выборы депутатов Мосгордумы. На 45 депутатских мест претендуют 225 кандидатов. В столице впервые в трёх избирательных округах тестируется электронное голосование. За ситуацией на выборах следят Общественный штаб и международные наблюдатели.