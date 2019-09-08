Найдены виновные в слабости русских мужчин

В стране почти не осталось настоящих мужиков

В слабости русских мужчин виновато женское воспитание, а в более отдалённой перспективе – советская пропаганда. Так полагает председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. По его мнению, современные русские мужчины - это синоним слабости и национальной трагедии.

"Русская женщина - это очень такое сильное существо по своей генетике. Она и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт, и так далее. А мужчины - нет", - приводит высказывание Смирнова телеканал "360".

Священнослужитель также указал на то, что в русских семьях мало детей. Это тоже влияет на становление характера. "Раньше мужчины закалялись на работе, а женщины рожали по 10-12 детей. Поэтому дети постоянно чувствовали конкуренцию: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим", - отметил священник.

По его мнению, настоящие мужчины в России – штучный товар. Выход из ситуации Смирнов видит такой: надо готовить новых людей, собирая всех мальчиков, которые остались без мужского воспитания, и записывать их в школы под начало лучших офицеров.