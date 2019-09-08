В СПЧ назвали ложными две трети данных "Голоса" о нарушениях на выборах

В столице выбирают депутатов Мосгордумы

Более двух третей сообщений, нанесённых на так называемую "Карту нарушений" движением "Голос", не соответствуют действительности и вводят в заблуждение избирателей. Об этом заявил сообщил ТАСС сопредседатель мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

"По факту то, что они делают, это внутренний документ для специалистов. Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех нарушений, которые остаются, абсолютное большинство - это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме", - сказал Борисов.

По его словам, на карте фиксируются различные случаи, "включая достаточно много предложений по развитию избирательного законодательства". Кроме того, движение "Голос" не проводит проверку этих фактов.

Борисов также добавил, что многие сообщения были связаны с проведением предвыборной агитации, но информация не находила подтверждения.

Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории России.

По словам Борисова, то, что делает "Голос", полезно для понимания того, какие есть проблемы. "Но то, как они это делают, не вписывается ни в какие цивилизованные, научно обоснованные, современные рамки решения проблем, и это попахивает политическим заказом. Те цифры, которые они приводят - я очень скептически на них смотрю", - сказал член СПЧ.

Движение "Голос" ранее сообщило, что на "Карту нарушений" уже поступило больше сообщений, чем в прошлый Единый день голосования.

8 сентября в столице проходят выборы депутатов Мосгордумы. На 45 мест в московском парламенте претендуют 225 человек. В трёх округах впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.