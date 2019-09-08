Украина грозит России проблемами из-за выборов в Крыму

В Киеве сделали заявление о голосовании на полуострове

В Киеве грозят ответственностью за проведение выборов в Крыму. МИД Украины выразил протест в связи с голосованием в республике, давно ставшей российской. Дипломаты уверены, что результаты выборов не будут иметь никаких правовых последствий: их не признают Украина и международное сообщество.

"Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - заявил МИД Незалежной.

На это уже отреагировал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он не видит смысла обсуждать претензии Украины относительно проходящих в республике выборов. Аксёнов напомнил, что Крым - это российская территория, выборы там проходят абсолютно законно, а заявления с территории Украины относительно полуострова не отличаются новизной.

8 сентября, в Единый день голосования в Крыму проходят выборы депутатов республиканского парламента и представительных органов власти в городах и сёлах. Явка избирателей к полудню составила 14,4%.