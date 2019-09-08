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Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму

14:29
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Мэр назвал сегодняшнее голосование важным делом

Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму и отдать голоса за своих кандидатов. "Сегодня в Москве важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные. Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело", – подчеркнул мэр.

Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва на избирательном участке в школе на улице Николаева.

8 сентября, в Единый день голосования в 85 регионах России проходят выборы разного уровня: глав субъектов, местных законодательных собраний, руководителей муниципальных образований, довыборы в Госдуму. В Москве предстоит выбрать депутатов городской Думы. На 45 мандатов претендуют  225 кандидатов.

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