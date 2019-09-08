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Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%

13:45
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Москвичи голосуют активно

На выборах в Мосгордуму по состоянию на 13:00 проголосовали более 51% зарегистрированных электронных избирателей. Об этом сообщает Telegram-канал Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

"Явка на электронном голосовании на 13 часов составила 51,5%", - говорится в сообщении.

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проходят в Единый день голосования 8 сентября. В списке кандидатов — 225 человек.

В городе работают более 3,6 тысячи избирательных участков. В трех округах столицы впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.

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