Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%

Москвичи голосуют активно

На выборах в Мосгордуму по состоянию на 13:00 проголосовали более 51% зарегистрированных электронных избирателей. Об этом сообщает Telegram-канал Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

"Явка на электронном голосовании на 13 часов составила 51,5%", - говорится в сообщении.

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проходят в Единый день голосования 8 сентября. В списке кандидатов — 225 человек.

В городе работают более 3,6 тысячи избирательных участков. В трех округах столицы впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.