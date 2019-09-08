Явка по электронному голосованию на 14:15 составила почти 70%

Электронные выборы проходят в трех округах

На выборах в Мосгордуму проголосовали уже 67,3% зарегистрированных электронных избирателей. Такие данные по состоянию на 14:15 приводит Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами.

"Явка на электронном голосовании на 14:15 составила 67,3%", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проходят в Единый день голосования 8 сентября. В списке кандидатов — 225 человек. В городе работают более 3,6 тысячи избирательных участков. В трех округах столицы впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.

На выборах уже проголосовали Владимир Путин и Сергей Собянин.