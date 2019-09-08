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На режимном предприятии "Роскосмоса" задержаны вандалы

16:02
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Они планировали испортить оборудование

Служба безопасности одного из закрытых предприятий "Роскосмоса" задержала группу злоумышленников, пытавшуюся проникнуть на территорию особо охраняемого объекта. Во время разбирательства выяснилось, что они прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в Интернете, говорится в сообщении на сайте корпорации.

После того, как с гражданами побеседовали следователи местного отделения полиции, выяснилось, что в ночь с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию предприятия ещё одной группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию.

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Предприятие "Роскосмоса"
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