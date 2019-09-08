На режимном предприятии "Роскосмоса" задержаны вандалы

Они планировали испортить оборудование

Служба безопасности одного из закрытых предприятий "Роскосмоса" задержала группу злоумышленников, пытавшуюся проникнуть на территорию особо охраняемого объекта. Во время разбирательства выяснилось, что они прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в Интернете, говорится в сообщении на сайте корпорации.

После того, как с гражданами побеседовали следователи местного отделения полиции, выяснилось, что в ночь с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию предприятия ещё одной группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию.